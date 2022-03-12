Супутникові знімки, зроблені 10 березня, показують, зокрема, що велика колона російських військових, яка зупинилася на північний захід від Києва, почала зосереджуватися по сусідніх селах і лісах.



Знімки компанії Maxar Technologies, свідчать, що російська бронетехніка просувалася у села. Частини армійського конвою далі на північ розгортаються в лісовій місцевості.



На супутникових знімках також видно пошкодження комерційної та житлової нерухомості в Києві та околицях, а також у Чернігові, що на північному сході від столиці. Окрім цього Maxar надав нові зображення Чорнобильської атомної електростанції.

