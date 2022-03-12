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Фотогалереї

Супутникові знімки показують велику російську колону під Києвом (фотогалерея)

Супутникові знімки, зроблені 10 березня, показують, зокрема, що велика колона російських військових, яка зупинилася на північний захід від Києва, почала зосереджуватися по сусідніх селах і лісах.

Знімки компанії Maxar Technologies, свідчать, що російська бронетехніка просувалася у села. Частини армійського конвою далі на північ розгортаються в лісовій місцевості.

На супутникових знімках також видно пошкодження комерційної та житлової нерухомості в Києві та околицях, а також у Чернігові, що на північному сході від столиці. Окрім цього Maxar надав нові зображення Чорнобильської атомної електростанції.
Південна частина аеропорту &laquo;Антонова&raquo; в Гостомелі, що на північний захід від Києва. На зображенні Maxar видно пожежу на місці зберігання палива
1 Південна частина аеропорту «Антонова» в Гостомелі, що на північний захід від Києва. На зображенні Maxar видно пожежу на місці зберігання палива
Баки для зберігання палива та військова техніка, розгорнута навколо аеропорту &laquo;Антонова&raquo;, у вогні
2 Баки для зберігання палива та військова техніка, розгорнута навколо аеропорту «Антонова», у вогні
У селі Озера, що на північний схід від аеропорту &laquo;Антонов&raquo;, розгорнута російська військова техніка
3 У селі Озера, що на північний схід від аеропорту «Антонов», розгорнута російська військова техніка
Біля пошкодженого мосту через річку Ірпінь &ndash; довга черга мирних жителів та автомобілів. Міст був зруйнований українськими військами, щоб уповільнити просування російських військ, це також перешкодило пересуванню людей, які намагалися дістатися до Києва
4 Біля пошкодженого мосту через річку Ірпінь – довга черга мирних жителів та автомобілів. Міст був зруйнований українськими військами, щоб уповільнити просування російських військ, це також перешкодило пересуванню людей, які намагалися дістатися до Києва
Пожежа у Чернігові, що на північний схід від Києва. Російські ракетні удари завдали значної шкоди комерційній та житловій нерухомості в Києві і Чернігові та його околицях
5 Пожежа у Чернігові, що на північний схід від Києва. Російські ракетні удари завдали значної шкоди комерційній та житловій нерухомості в Києві і Чернігові та його околицях
Чернігівський торговий центр &laquo;Епіцентр К&raquo; знищений обстрілом російських військових
6 Чернігівський торговий центр «Епіцентр К» знищений обстрілом російських військових
Вигляд крупним планом на пожежі в промисловій зоні та прилеглі поля на півдні від Чернігова
7 Вигляд крупним планом на пожежі в промисловій зоні та прилеглі поля на півдні від Чернігова
У Стоянці на заході Київської області горить склад
8 У Стоянці на заході Київської області горить склад
Російські війська розміщують артилерію на вогневі позиції поблизу дерев на північний захід від аеропорту Антонова у селі Луб&#39;янка
9 Російські війська розміщують артилерію на вогневі позиції поблизу дерев на північний захід від аеропорту Антонова у селі Луб'янка
Супутниковий знімок Чорнобильської АЕС від 10 березня 2022 року. Є побоювання, що бойові дії або відключення електроенергії можуть призвести до поширення радіації
10 Супутниковий знімок Чорнобильської АЕС від 10 березня 2022 року.

Є побоювання, що бойові дії або відключення електроенергії можуть призвести до поширення радіації
Більш детальний вигляд Чорнобильської АЕС, яка у цей час контролюється російськими військами. 10 березня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)повідомило, що втратило зв&#39;язок з об&#39;єктом на ЧАЕС. Три ядерні реактори, які залишилися неушкодженими після аварії у 1986 році, були зупинені в 2000 році, але радіоактивний матеріал залишається на місці і зберігається в системах охолодження з електричним живленням
11 Більш детальний вигляд Чорнобильської АЕС, яка у цей час контролюється російськими військами.

10 березня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)повідомило, що втратило зв'язок з об'єктом на ЧАЕС. Три ядерні реактори, які залишилися неушкодженими після аварії у 1986 році, були зупинені в 2000 році, але радіоактивний матеріал залишається на місці і зберігається в системах охолодження з електричним живленням

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