Кількість полонених військових РФ складає 500-600 осіб – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за його даними, у полон вже здалися близько пів тисячі російських військових.

«Я думаю, що 500-600 військових на вчора було, які здалися в полон. Приблизно так. Точної цифри я не можу сказати, змінюється все. Багато з них побігли, багато – десь ховаються по будівлях, хтось пробирається в Росію. Тобто, там невеличкий хаос», – сказав Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ.

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії, з огляду на що військові РФ деморалізовані і часто здаються в полон ЗСУ.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.