«Ніхто, окрім Путіна та Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри» – Буданов

«Росія готує два сценарії терактів у Чорнобильській зоні. Один із них – це підпал Чорнобильських лісів, щоб піднялася радіоактивна хмара. Другий – це обстріл ядерного сховища на ЧАЕС. У цьому планують звинуватити українську владу», – розповів у інтерв’ю Радіо Свобода Кирило Буданов, керівник ГУР МО України. Головна мета Росії досі – це взяти Київ. Втрати російської армії, які раніше не озвучувались у ЗМІ – знищеними зараз є 13 батальонно-тактичних груп армії РФ на території України. Ще 86 тисяч російських солдатів стоять біля кордонів України. І нікому в керівництві Росії, окрім Путіна і Шойгу, не подобається ця військова авантюра, запевняє Кирило Буданов.