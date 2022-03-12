Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Шольц і Макрон поговорили з Путіним, закликали припинити вогонь в Україні

За повідомленням, розмова тривала 75 хвилин

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон 12 березня провели спільну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і закликали його до негайного припинення вогню в Україні й дипломатичного вирішення конфлікту, повідомили в офісі канцлера.

За повідомленням, розмова тривала 75 хвилин.

«Переговори є частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні. Під час 75-хвилинної розмови канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні і дипломатичного вирішення конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Подробиць в офісі канцлера не навели, заявивши, що сторони вирішили «не розголошувати подальший зміст розмови».

Також, за повідомленням, вранці канцлер «вже поговорив із президентом України Володимиром Зеленським і дізнався його оцінку ситуації, що склалася; сторони домовилися підтримувати зв’язок».

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.

Супутникові знімки показують велику російську колону під Києвом (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Супутникові знімки показують велику російську колону під Києвом (фотогалерея)

Ці знімки, зроблені 10 березня, свідчать, що колона російських військових, яка зупинилася на північний захід від Києва, почала зосереджуватися по сусідніх селах і лісах
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG