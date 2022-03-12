Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У МЗС Росії пригрозили знищенням конвоїв з іноземною зброєю для України

Рябков також засудив санкції США проти Москви

Високопоставлений російський чиновник 12 березня попередив, що Москва може знищувати західні поставки військової техніки в Україну.

Виступаючи на державному телебаченні, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Москва попередила США, що розглядатиме поставки західної зброї Україні як ціль.

За словами Рябкова, Росія «попередила США, що перекачування зброї з низки країн, які вони організовують, є не просто небезпечним кроком, це є дією, яка робить ці конвої законними цілями».

Він також засудив санкції США проти Москви, запроваджені через неспровоковане вторгнення РФ в Україну, як «безпрецедентну спробу завдати серйозного удару по різних секторах російської економіки».

Рябков заявив, що Росія не має наміру висилати західні ЗМІ і бізнес на тлі зростання напруженості із Заходом, додавши: «ми не збираємося загострювати ситуацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG