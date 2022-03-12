У МЗС Росії пригрозили знищенням конвоїв з іноземною зброєю для України

Високопоставлений російський чиновник 12 березня попередив, що Москва може знищувати західні поставки військової техніки в Україну.

Виступаючи на державному телебаченні, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Москва попередила США, що розглядатиме поставки західної зброї Україні як ціль.

За словами Рябкова, Росія «попередила США, що перекачування зброї з низки країн, які вони організовують, є не просто небезпечним кроком, це є дією, яка робить ці конвої законними цілями».

Він також засудив санкції США проти Москви, запроваджені через неспровоковане вторгнення РФ в Україну, як «безпрецедентну спробу завдати серйозного удару по різних секторах російської економіки».

Рябков заявив, що Росія не має наміру висилати західні ЗМІ і бізнес на тлі зростання напруженості із Заходом, додавши: «ми не збираємося загострювати ситуацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.