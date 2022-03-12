В Італії заарештували яхту російського мільярдера Мельниченка

Фінансова гвардія Італії заарештувала яхту Sailing Yacht A російського мільярдера Андрія Мельниченка, який потрапив під санкції ЄС.

Судно, вартість якого оцінюється приблизно в 578 мільйонів доларів, є найбільшою у світі вітрильною яхтою, заявив уряд Італії.

Чиновники італійської фінансової поліції вилучили його 11 березня, повідомляє інформаційне агентство ANSA.

9 березня Євросоюз включив Мельниченка до списку санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Після цього бізнесмен вийшов із рад директорів «Єврохіму» і Сибірської вугільної енергетичної компанії.

Минулого тижня італійська поліція вилучила вілли і яхти вартістю 156 мільйонів доларів у п’яти високопоставлених росіян, які потрапили до санкційного списку ЄС.