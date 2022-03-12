Армія РФ обстріляла мечеть в Маріуполі, де ховається майже 90 людей включно з громадянами Туреччини − МЗС

Російські збройні сили обстріляли мечеть Сулеймана Пишного і його дружини Роксолани в Маріуполі, де переховуються майже 90 людей, повідомляє МЗС України в Twitter.

«Там ховаються більше ніж 80 дорослих і дітей, серед яких – громадяни Туреччини», − йдеться в повідомленні.

11 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у фейсбуці, що в мечеті переховувалися від обстрілів 86 громадян Туреччини, з яких 34 дитини.

«Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян? Та невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?», − написав Андрющенко напередодні.

Маріуполь є важливим стратегічним містом на березі Азовського моря з майже півмільйонним населенням. Місто перебуває під постійними обстрілами армії РФ. Із 3 березня Маріуполь місто фактично заблоковано російськими військовими.

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У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води. Маріуполь перебуває в стані гуманітарної катастрофи. За час облоги там уже померли, як мінімум, 1200 людей, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, однак точні втрати встановити складно. Мертві тіла лежать на вулицях, їх ховають в братських могилах.

9 березня російські війська завдали авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі. Троє людей, серед яких одна дитина, загинули. Поранені 17 людей, серед яких були медики та вагітні жінки.

10 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив це бомбардування тим, що «цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном «Азов» й іншими радикалами».

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.