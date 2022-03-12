Обстріл Дніпра: ЗСУ збили дві ракети, жертв і руйнувань немає

У Дніпрі 12 березня українські сили протиповітряної оборони збили дві ракети російських військ. Такі уточнені дані оприлюднило Повітряне командування «Схід».

Як повідомив на брифінгу заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук, внаслідок ракетного удару вранці 12 березня у Дніпрі ніхто не постраждав, руйнувань об’єктів інфраструктури немає.

«Чому саме ракети? Бо наші Збройні сили України знищують ворога на всіх напрямках, тому ворог мститься і робить ракетні удари», – сказав Лукашук.

Він додав, що вторгнення російських військ на територію області не було.

Міський голова Борис Філатов зазначив, що українська протиповітряна оборона «спрацювала на 5 з плюсом».

«Перестаньте постити в соціальних мережах всілякі картинки: тут полетіло – там прилетіло... Цього не можна робити в жодному разі», – додав Борис Філатов.

Він також закликав до світломаскування вночі: на сходових майданчиках у висотних будинках світло має бути вимкненим.

Щодо ракетного удару 11 березня, то, як зазначив Філатов, наразі комунальники заклеюють вікна в п’яти будинках, де були вибиті шибки, щоб зберегти в квартирах тепло. Роботи завершать до кінця дня.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.