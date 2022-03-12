У Дніпрі працювала система ППО – мер

У Дніпрі працювала система протиповітряної оборони, повідомив вранці 12 березня міський голова Борис Філатов.

«Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв і руйнувань немає», – написав він у себе у фейсбуці, не навівши подробиць.

Повітряне командування «Схід» уточнило, що підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив «ворожу крилату ракету над Дніпром».

«Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом із повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх у дії на власні очі», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

Вранці 11 березня російська армія завдала ударів по Луцькому аеродрому, Івано-Франківському аеропорту, а також по Новокодацькому району Дніпра.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську російськими бомбардувальниками Ту-95 були застосовані крилаті ракети. До ракетного удару залучались щонайменше 6 літаків, а загалом вони запустили щонайменше 10 крилатих ракет.

Внаслідок нападу у Луцьку загинули четверо військових, шестеро були поранені, у Дніпрі одна людина загинула, одна поранена. В Івано-Франківську про загиблих не повідомляли.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.