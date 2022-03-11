Генштаб ЗСУ підбив підсумки 16-го дня війни РФ проти України

У Генеральному штабі Збройних сил за підсумками 16-го дня російського вторгнення в Україну повідомили, що війська РФ продовжують ведення наступальної операції.

«Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на всіх оперативних напрямках:

На Поліському напрямку наступальних дій не відзначено. Російські війська продовжують утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів;

На Сіверському напрямку загарбники намагаються проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазим’я та Вишеньки. Для блокування Чернігова із південно-західного напрямку війська РФ намагаються зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця;

На Слобожанському напрямку агресор зосередив сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Купянськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить, здійснюється переміщення резервів до Сум;

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля загарбник зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк;

На Південнобузькому напрямку військові РФ утримують раніше захоплений рубіж.

«Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляй Поле», – йдеться в повідомленні.

Генштаб додає: «Щодо діяльності повітряної компоненти ворога: стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет».

«Збройні сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння», – підсумовує Генштаб ЗСУ.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.