Мер Луцька уточнив кількість жертв обстрілу аеродрому: 4 військові загинули, 6 – поранені

Внаслідок обстрілу аеродрому Луцька 11 березня загинуло четверо військовослужбовців і шестеро зазнали поранень, повідомив мер міста Ігор Поліщук.

«Внаслідок ранкового обстрілу нашого військового аеродрому загинуло четверо військовослужбовців, двоє з яких є лучанами... Також, на превеликий жаль, 6 осіб було поранено, усі вони перебувають у лікувальних закладах нашого міста. Ступінь важкості різний, сподіваємося, що вони одужають та переживуть наслідки обстрілу», – повідомив Поліщук.

За його словами, відспівування загиблих військових відбудеться 12 березня о 13:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.

Вранці 11 березня російська армія завдала ударів по Луцькому аеродрому, Івано-Франківському аеропорту, а також по Новокодацькому району Дніпра.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську російськими бомбардувальниками Ту-95 були застосовані крилаті ракети. До ракетного удару залучались щонайменше 6 літаків, а загалом вони запустили щонайменше 10 крилатих ракет.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».