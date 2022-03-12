Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті – Подоляк

Переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті, повідомив у твітері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, опублікувавши фото з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

«Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті», – повідомив Подоляк.

За його словами, для переговорів створено спеціальні робочі підгрупи.

«Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами», – зазначив він.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль, зокрема Єрусалим, можливим місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни.

Раніше президент України заявляв, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

У Білорусі відбуваються переговори української і російської делегацій з метою домовитися про припинення вогню і виведення військ РФ з України, вже було три раунди таких зустрічей, а в Анталії цього тижня пройшли переговори голів МЗС України і Росії за посередництва голови МЗС Туреччини. Суттєвого поступу в питанні миру в Україні на цих переговорах не досягли.