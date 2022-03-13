Переговори з Росією: у Зеленського очікують на «конкретні результати в лічені дні»

Учасники переговорів між Україною та Росією заявляють про можливість досягнення домовленостей про перемирʼя вже найближчим часом.

«Маєте зрозуміти головне: Росія зараз набагато адекватніше сприймає навколишній світ і набагато чутливіше ставиться до тієї позиції України, яка доведена на полях боїв, і взагалі поведінки України з точки захисту своїх інтересів. Наші пропозиції на столі, вони дуже жорсткі, стосуються перш за все відводу військ, припинення вогню і такого іншого. Ми принципово не поступимось ні в яких позиціях. Росія це вже розуміє, Росія починає конструктивно розмовляти, думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні», – сказав 13 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький 13 березня також висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів. В інтервʼю RT Arabic він також сказав, що підписання документів на переговорах могло б лягти «в основу зниження напруги».

Переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті, повідомив 12 березня у твітері радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Також 12 березня президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль, зокрема Єрусалим, можливим місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни.

Раніше президент України заявляв, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

У Білорусі відбуваються переговори української і російської делегацій з метою домовитися про припинення вогню і виведення військ РФ з України, вже було три раунди таких зустрічей, а в Анталії цього тижня пройшли переговори голів МЗС України і Росії за посередництва голови МЗС Туреччини. Суттєвого поступу в питанні миру в Україні на цих переговорах не досягли.