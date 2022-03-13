Антивоєнні мітинги в Росії: поліція затримала понад 900 людей

13 березня у багатьох російських містах відбувалися акції проти воєнних дій Росії на території України.

За даними «ОВД-Инфо», який фіксує затримання, у 37 містах Росії поліція затримала щонайменше 903 людей.

Силовики затримували учасників антивоєнних мітингів на Уралі та в Сибіру, найбільше затриманих – у Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.

Представники МВС Росії поки не коментували інформацію про кількість затриманих.

Загалом від початку російського вторгнення 24 лютого в Росії на антивоєнних акціях затримали понад 14 тисяч людей, повідомляє «ОВД-Инфо».