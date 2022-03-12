Російський репер Face засудив вторгнення в Україну і виїхав із Росії

Популярний у Росії репер Іван Дрьомін заявив, що залишив Росію на знак протесту проти її неспровокованої війни в Україні.

Дрьомін, відомий як Face, написав в інстаграмі 12 березня, що зараз він перебуває в іншій країні, не вказавши, де саме, і заявив, що не повернеться до Росії.

«Мене і моїх близьких вижили, вижили з власного дому, з власної землі, вижила ваша держава, яку я остаточно відмовляюся визнавати своєю з цієї секунди, і вижив наш народ, якому абсолютно ***** [плювати] на все, доки вистачає грошей на бутерброд із маслом», – написав музикант.

Репер засудив війну в Україні: «Бачив би вас усіх мій прадід, який пройшов усю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте собі власну свастику і вважатимете себе визволителями Європи, віроломно напавши рано вранці на братську країну, яка у 28,5 разів менша за нашу по території, то він би швидше застрелився, ніж продовжив за вас воювати», – заявив Face.

Репер закликав владу і армію Росії «припинити руйнування міст і життів» і попросив пробачення в українців.

Він висловив сподівання, що колись Росія стане «гідною державою», а він знову зустрінеться зі своєю сім’єю й аудиторією в Росії: «Майбутнє Росії це люди, в яких у руках кисті та мікрофони, а не автомати з гранатами. Майбутнє Росії – це думка і свобода. Майбутнє Росії – це ми. Ні війні. Свободу Україні».

Російські журналісти, лікарі, письменники, знаменитості протягом останніх днів опублікували кілька відкритих листів, закликаючи російську владу припинити вторгнення в Україну.

За даними «ОВД-Инфо», некомерційної організації, яка стежить за арештами в Росії, по всій країні з початку вторгнення поліція затримала майже 14 тисяч людей за протести проти війни в Україні.