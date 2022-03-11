Навальний закликав до нових протестів проти війни, розв’язаної «божевільним маніяком Путіним»

Ув’язнений російський опозиційний політик Олексій Навальний закликав росіян вийти на цих вихідних на протести проти неспровокованого вторгнення Росії в Україну – для боротьби з «пропагандистською» машиною, створеною президентом Володимиром Путіним.

Критик Кремля закликав людей виходити на антивоєнні акції в «безперечно не марній боротьбі».

«Божевільного маніяка Путіна найшвидше зупинить зараз народ Росії, якщо виступить проти війни», – йдеться в повідомленні в інстаграмі Навального.

24 лютого Росія розпочала своє неспровоковане вторгнення в Україну, найбільший напад на європейську країну з часів Другої світової війни, заявляючи, що Україна становить загрозу її безпеці.

Навальний заявив, що відтоді «пропоганда Путіна» приховує масштаби втрат і бреше про причину війни та руйнування, які вона завдає обом країнам.

«Якщо вірити [опитуванням громадської думки], кожен третій підтримував антивоєнний рух на початку конфлікту», – написав він.

«І це було до того, як війна вдарила і по нас, санкціями й економічною катастрофою. До головного жаху війни – трун із синами, які повертаються до матерів», – додав він.

За даними «ОВД-Инфо», некомерційної організації, яка стежить за арештами в Росії, по всій країні з початку вторгнення поліція затримала майже 14 тисяч людей за протести проти війни в Україні.

Навальний зараз відбуває два з половиною роки ув’язнення у справі, яку його прихильники і західні правові аналітики називають сфабрикованим звинуваченням у шахрайстві.

Його заарештували відразу після повернення до Росії з Німеччини, де він лікувався від отруєння «Новічком». В отруєнні Навальний звинувачує Путіна. Кремль заперечує будь-яку причетність до інциденту 2020 року, внаслідок якого опозиціонер мало не помер.

Незважаючи на те, що він ув’язнений, Навальний може надсилати повідомлення і публікувати дописи в соцмережах для своїх прихильників через своїх адвокатів і соратників.