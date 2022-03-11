Зеленський про рішення лідерів ЄС щодо євроінтеграції України: «це не те, чого ми чекаємо»

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення лідерів країн Європейського союзу щодо євроінтеграції України, ухвалене на зустрічі у Версалі 10 березня, – «це не те, чого чекають» українці.

«Вчора відбулася дуже важлива зустріч лідерів країн Європейського союзу. Довга, предметна. Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі. Всі лідери. Хто конкретно говорив. Хто підтримував. Хто мовчав. А хто старався, щоб формулювання були все ж таки недостатніми – для України, Європи і для нашої спільної свободи. Як ми оцінюємо ухвалене рішення? Дуже просто: треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо», – сказав Зеленський у зверненні 11 березня.

За його словами, треба, щоб рішення політиків збігалися з настроєм «їхніх народів, європейських народів».

«Ми ж знаємо цей настрій. І вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає! У різних країнах цифри неоднакові, але опитування є, підтримка велика є. Щонайменше 60 відсотків «за». І це переважна більшість «за» – щоб Україна була частиною Європи», – сказав президент.

Він нагадав, що рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії для реалізації і конкретних процедур. «Євросоюз має зробити більше. Має зробити більше для нас, для України. І для себе. Ми на це очікуємо. Всі європейські народи очікують», – наголосив Зеленський.

Голови держав та урядів, які зібралися у Версалі 10 березня виступили із заявою, в якій запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на членство в ЄС.

«Європейська рада визнала європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку України на вступ до Європейського союзу. Рада діяла швидко і запропонувала Комісії надати свою думку щодо цієї заявки, згідно з положеннями відповідних договорів. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв’язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в дотриманні її європейського шляху. Україна належить до нашої європейської родини», – йдеться в заяві на сайті Європейської ради.

Про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС у заяві не йдеться.