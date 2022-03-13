Посольство США засудило обстріл Яворівського полігону військами РФ

Посольство США в Україні засудило обстріл Міжнародного центру миротворчості й безпеки у Яворові Львівської області.

«Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, внаслідок якого загинули 35 і зазнали поранень 134 людини. Атака на центр, де представники США, Польщі, Литви, Великої Британії, Канади та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування», – написало посольство США в Україні у твітері 13 березня.

Згідно з даними Львівської ОВА, у ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, відомому як Яворівський полігон.

Яворівський полігон розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Польщею. Біля нього є численні населені пункти.

Вранці 13 березня російські війська обстріляли також і аеропорт Івано-Франківська. Це сталося вже втретє за час російського вторгнення. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні повідомив, що інфраструктура аеропорту майже зруйнована.

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