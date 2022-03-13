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Резніков назвав авіаудар по Яворівському полігону «терористичним нападом» біля кордону з ЄС і НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав авіаудар по Яворівському полігону на Львівщині «терористичним нападом» та вкотре закликав закрити небо над Україною. Про це він написав у своєму Твітері.

«Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!» – написав Резніков.

Вранці 13 березня по Яворівському полігону було випущено, як мінімум, 30 ракет. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Обстріл вели літаки з Саратова, Росія.

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Через авіаудар загинуло 9 людей, поранено 57. Серед жертв є як військові, так і цивільні.

Також російські війська обстріляли аеропорт Івано-Франківська. Це сталося вже втретє за час російського вторгнення. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні повідомив, що інфраструктура аеропорту майже зруйнована.

Росія напала на Україну 24 лютого, почавши масові авіаудари по всій території від Чугуєва до Івано-Франківська. З тих пір російська армія регулярно бомбить та завдає ракетних ударів не тільки по об’єктах військової інфраструктури, а і по житлових кварталах, дитсадках, школах, лікарнях, пологових будинках та храмах.

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