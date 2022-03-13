Резніков назвав авіаудар по Яворівському полігону «терористичним нападом» біля кордону з ЄС і НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав авіаудар по Яворівському полігону на Львівщині «терористичним нападом» та вкотре закликав закрити небо над Україною. Про це він написав у своєму Твітері.

«Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!» – написав Резніков.

Вранці 13 березня по Яворівському полігону було випущено, як мінімум, 30 ракет. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Обстріл вели літаки з Саратова, Росія.

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Через авіаудар загинуло 9 людей, поранено 57. Серед жертв є як військові, так і цивільні.

Також російські війська обстріляли аеропорт Івано-Франківська. Це сталося вже втретє за час російського вторгнення. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні повідомив, що інфраструктура аеропорту майже зруйнована.

Росія напала на Україну 24 лютого, почавши масові авіаудари по всій території від Чугуєва до Івано-Франківська. З тих пір російська армія регулярно бомбить та завдає ракетних ударів не тільки по об’єктах військової інфраструктури, а і по житлових кварталах, дитсадках, школах, лікарнях, пологових будинках та храмах.