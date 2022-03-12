Буданов: у Росії є ресурси, «щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що Росія має ресурси, щоб «продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу».

Водночас, заявив він в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, початкові плани Кремля зруйновані і «ніхто, окрім двох людей там, а це Путін і Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри».

«Ми зруйнували повністю наміри Кремля на швидку окупацію і знищення України, в першу чергу, знищення української державності. Сама вся ця операція, хто б там що вам не казав, я вам як керівник розвідки прямо, відверто заявляю: це все є операція по знищенню державності. Навіть не держави, а державності. І ці плани були повністю зруйновані. Зараз йде абсолютно відкрита фаза війни. Всі виснажені», – сказав Буданов.

«Російська сторона, нікому не вірте, вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу. Проте ніхто, окрім двох людей там, а це Путін і Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри. І чим більше вона буде продовжуватись, тим більше буде проблем в Росії», – додав він.

Керівник ГУР також наголосив, що ЗСУ будуть звільняти «всю територію України». «Якщо хтось вважає, що ми залишимо окуповані території, то цього не буде», – сказав він.

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За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.