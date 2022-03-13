Через обстріл Яворівського полігону 9 людей загинули, 57 поранені

Внаслідок ракетного обстрілу Міжнародного центру миротворчості і безпеки (Яворівський полігон), що на Львівщині, дев’ять людей загинули, 57 отримали поранення. Про це повідомив начальник Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

«Загинули 9 людей. Ще 57 осіб травмовані або уражені. Це не тільки військові. Зараз на території полігону гасять пожежу та розбирають уламки. Військові та рятувальники обстежили уже 25 точок ураження», − написав він.

За словами Максима Козицького, удар був здійснений ракетами, згідно з попередньою інформацією, літаками з російського Саратова.

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«Піднялись літаки і здійснили удар по своєму бойовому курсу, не залітаючи на територію. Було випущено, за попередніми даними, більше 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони (ППО) і певну кількість ракет було збито», ‒ каже Максим Козицький.

Удар ракетами, за словами очільника ОВА, був чітко скерований по військових об’єктах. Дві крилаті ракети були збиті ППО.

Яворівський полігон розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Польщею. Біля нього є численні населені пункти. За попередньою інформацією, села не постраждали.

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Вранці 13 березня російські війська обстріляли також і аеропорт Івано-Франківська. Це сталося вже втретє за час російського вторгнення. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні повідомив, що інфраструктура аеропорту майже зруйнована.