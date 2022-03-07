Авіаудар у Макарові на Київщині: загинули 13 людей

7 березня місто Макарів, що на Київщині, зазнало авіаудару. 13 людей загинули, з-під завалів врятували 5 людей, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

За інформацією МВС, снаряд потрапив на територію «Макарівського хлібозаводу», що не експлуатується.

«Підрозділами ДСНС України з-під завалів врятовано 5 людей та виявлено тіла 13 загиблих громадян. За попередньою інформацією, всього на території заводу перебувало близько 30 осіб», – йдеться в повідомленні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.