Російські війська обстріляли Яворівський військовий полігон – Львівська ОДА

Російські військові завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, відомому як Яворівський військовий полігон, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація вранці 13 березня.

«Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили вісім ракет», – йдеться в повідомленні.

Точних даних про постраждалих наразі немає, обласна влада обіцяє повідомити деталі згодом.

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Раніше в соцмережах з’являлися повідомлення про вибухи у Львові. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що по ракетах спрацювала система протиповітряної оборони.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».