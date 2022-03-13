США «шоковані» загибеллю американського журналіста біля Києва

Американські посадовці кажуть, що «шоковані» загибеллю американського режисера в Україні під Києвом під час документування втечі цивільного населення від війни.

Режисер і журналіст Брент Рено був убитий 13 березня, коли його автомобіль потрапив під обстріл із боку військ РФ на блокпосту в Ірпені під Києвом, повідомила українська поліція.

51-річний Рено їхав з американським журналістом Хуаном Арредондо, який був поранений і доставлений до лікарні в Києві. У поліції Києва повідомили, що російські війська відкрили вогонь по машині.

Державний департамент США засудив напади на журналістів та інших осіб, які документують конфлікт.

«Ми шоковані тим, що в Україні кремлівські сили вбивають і спричиняють поранення журналістів і режисерів – некомбатантів, – написав у твітері речник Держдепартаменту Нед Прайс. – Це ще один жахливий приклад невибіркових дій Кремля».

Через кілька годин після нападу міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що журналістам заборонять в’їзд до міста заради їхньої безпеки.

Серед інших завдань Рено висвітлював війни в Іраку та Афганістані, політичні потрясіння в Єгипті та Лівії та екстремізм в Африці.

За даними фонду JFJ, в Україні з 24 лютого вбили трьох журналістів, також сталося 10 замахів на вбивство.