New York Times: убитий в Україні кореспондент Брент Рено не виконував завдання редакції

Американське видання The New York Times заявляє, що убитий біля Ірпеня кореспондент Брент Рено не працював в Україні на їхнє завдання, однак висловлює жаль через його вбивство.

«Ми глибоко засмучені звісткою про загибель Брента Рено. Брент був талановитим фотографом та режисером, який співпрацював з The New York Times раніше. Хоча він співпрацював з нашим виданням раніше (здебільшого, у 2015 році), він не мав в Україні редакційного завдання від жодного відділу», − написав у твітері заступник головного редактора NYT Кліф Леві.

51-річного кореспондента вбили військовослужбовці російських Збройних сил 13 березня поблизу Ірпеня.

«Російські бандити вбили його в Ірпені. Вбили жорстоко − прострелили голову», − написала у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Звертаюсь до міжнародних партнерів − ми маємо з вами кількість жертв на калькуляторі рахувати? Допомагайте. Ризикуйте. Беріть на себе відповідальність. Неможливо буде відсидітися збоку. Уже не збоку», − звернулася Венедіктова до світової спільноти.

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Колега убитого Брента Рено, також журналіст зі США, поранений. Про це 13 березня повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Раніше цього тижня, в Баришівці, що на схід від Києва, зазнав поранення журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір. Це сталося під час виконання ним редакційного завдання, коли в Баришівці стався авіаудар.