Війська РФ планують десантуватися в Одесі, але «їх там чекають» – Данілов

Російські війська мають намір найближчим часом десантуватися в Одесі й Одеській області, проте на них уже чекають українські сили, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«На Чорному морі вони хотіли ще три-чотири дні тому зробити цю ситуацію, але погода... вони вимушені були піти в Севастополь, зараз вони повертаються. У них є велике бажання почати десантування, те що стосується території Одеси і Одеської області… Але повірте, їх там чекають, і легкої, як вони вважають, прогулянки, як вони свого часу хотіли пройтися по Хрещатику, у них так само не буде», – заявив Данілов під час телемарафону 13 березня.

«Ми повністю розуміємо, що там відбувається, ситуація під контролем. Там є кому їх зустрічати», – додав секретар РНБО.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.