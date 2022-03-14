Близько 400 сирійців вже прибули до Росії для участі у війні проти України – зведення Генштабу

Росія почала вербування найманців у Сирії для участі у новій агресії проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил 14 березня.

За зведенням, Росія продовжує накопичувати резерви на своїй території, в тому числі з найманців.

«За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону у Ростовській (Російська Федерація) та Гомельській (Республіка Білорусь) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки», – повідомляє штаб.

За зведенням, наступ російських військ зупинений на Миколаївському та Криворізькому напрямках, також загарбникам не вдалося розгромити угруповання ЗСУ та вийти на адміністративні кодоні Донецької та Луганської областей.

Натомість російські війська продовжують бомбардування військової та цивільної інфраструктури України, в тому числі застосовуючи потужні боєприпаси невибіркової дії по мирному населенню.

«На Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України», – повідомляє командування.

За даними штабу, російські війська перегруповують, щоб відновити спроби наступу на Київ, а на Слобожанщині зосередилися на відновленні втрат, отриманих під Харковом та в районі Ізюма.

«На Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх. На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг. Закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів. Не полишає спроб оточити Миколаїв», – додають у Гештабі.

Згідно зі зведенням, Збройні сили України разом з іншими силами оборони «стримують противника, наносять йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як в районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів».

У Генштабі Збройних сил України станом на ранок 14 березня повідомили, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1 249 бойових броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.