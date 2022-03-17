У війні з Україною війська Росії використали майже всі свої «Іскандери» – Генштаб

За час широкомасштабної війни проти України війська Росії використали майже весь комплект оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» та крилатих ракет морського базування «Калібр». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 17 березня.

Через це, за його даними, під час ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст російська армія використовує озброєння невибіркової дії.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 березня втрати особового складу армії Росії складають близько 14 тисяч осіб. Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.