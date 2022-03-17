Генштаб ЗСУ озвучив втрати РФ у війні проти України

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 17 березня, на 22-й день повномасштабного російського вторгнення:

особовий склад – близько 14 тисяч осіб,

444 танки,

1435 бойових броньованих машин,

201 артсистема,

72 реактивні системи залпового вогню,

43 засобів протиповітряної оборони,

86 літаків,

108 гелікоптерів,

864 автомобілі,

3 кораблі,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

11 безпілотних літальних апаратів,

10 одиниць спецтехніки

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.