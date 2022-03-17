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Число загиблих під час війни дітей сягнуло 108, дані не остаточні – прокурори

США. Імпровізований меморіал українським дітям, загиблим під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Його створили біля Білого дому у Вашингтоні учасники акції на підтримку України. Вашингтон, 13 березня 2022 року

Станом на ранок 17 березня загинули 108 дітей і понад 120 поранено внаслідок збройної агресії РФ, ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Київській (52), Харківській (34), Донецькій (25), Чернігівській (24), Миколаївський (20), Житомирській (15), Сумській (14) та Херсонській (10) областях… Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях», – інформують прокурори.

Також вони повідомляють, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено щонайменше 411 закладів освіти, 63 із них зруйновані повністю.

Офіс Генерального прокурора вказує, що використовує всі національні та міжнародні юридичні фронти для притягнення країни-агресора до відповідальності за вчинення воєнних злочинів в Україні.

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