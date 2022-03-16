Мера Мелітополя обміняли на російських солдатів-строковиків – речниця голови ОП

Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев’ятьох російських солдатів-строковиків, повідомила речниця голови Офісу президента Дарія Зарівна.

«Іван Федоров звільнений із російського полону… Більше ніж п’ять днів викрадачі утримували Федорова, примушуючи до співпраці, та Федоров не скорився. За нього Росія отримала дев’ятьох своїх полонених солдатів 2002-2003 років народження. Це фактично діти. Строковики, яких, за словами російського Міноборони, в Україні немає, але весь світ бачить, що вони тут є», – сказала Зарівна в ефірі телемарафону ввечері 16 березня.

Раніше сьогодні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що викрадений російськими військовими мер Мелітополя Іван Федоров «вже в безпеці».

«Щойно успішно завершилась спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя. Тільки що з президентом, керівником Офісу президента поспілкувалися з ним. Хотіли б усім сказати: своїх ми ніколи не кидаємо», – наголосив Тимошенко. Подробиць звільнення він не навів.

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За словами Тимошенка, Іван Федоров уже дуже скоро повернеться до виконання своїх обов’язків мера Мелітополя.

Про викрадення російськими військовими Івана Федорова стало відомо 11 березня. Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів допомогти звільнити його з полону.