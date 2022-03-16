Офіс президента: мер Мелітополя – в безпеці

Викрадений російськими військовими мер Мелітополя Іван Федоров вже в безпеці. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Щойно успішно завершилась спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя. Тільки що з президентом, керівником Офісу президента поспілкувалися з ним. Хотіли б усім сказати: своїх ми ніколи не кидаємо», – наголосив Тимошенко.

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За його словами, Іван Федоров уже дуже скоро повернеться до виконання своїх обов’язків мера Мелітополя.

Про викрадення російськими військовими Івана Федорова стало відомо 11 березня. Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів допомогти звільнити його з полону.