У Запорізькій області триває ненасильницький опір російським військовим

У Запорізькій області жителі окупованих російськими військовими міст продовжують виходити на акції протесту. 16 березня хода центром міста з великим національним прапором відбулася в Бердянську, повідомляє один із місцевих інтернет-ресурсів

Учасники акції зібралися на захід, попри те, що напередодні було затримано одного із активних учасників протесту в Бердянську. За даними тамтешніх ЗМІ, це місцевий підприємець Віталій Шевченко.

Про викрадення активістів у Бердянську повідомляв напередодні і голова Запорізької ОВА Олександр Старух, не називаючи конкретних імен.

На традиційний мітинг біля місцевої мерії щоденно зранку збираються жителі Приморська. Під час цієї акції керівництво міста та комунальних служб звітує про ситуацію в населеному пункті. Трансляцію з заходу веде тамтешній інтернет-ресурс. Під час мітингу його учасники заспівали національний гімн та провели молебень за Україну.

Напередодні, 15 березня, російські військові не дали зібратися мешканцям Мелітополя для покладання квітів на Братському кладовищі, де поховані загиблі в Другій світовій радянські військові. Частину тих, хто прийшов на мітинг, окупанти затримали. Про це повідомляє один із місцевих сайтів. У Запорізькій ОВА заявляють про трьох активістів, затриманих у Мелітополі.

Рішення збиратися на Братському кладовищі мелітопольські учасники протестів ухвалили після того, як 14 березня росіяни не дали їм провести акцію на центральному майдані міста, площі Перемоги.