«Схеми» знайшли у пропутінського олігарха Євтушенкова нерухомість у Лондоні вартістю 31 мільйон фунтів

Наближений до президента Росії Володимира Путіна російський олігарх Володимир Євтушенков володіє нерухомістю у середмісті Лондона, вартість якого складає 31 мільйон фунтів стерлінгів. Він придбав це майно у березні 2019 року, про що раніше не було публічно відомо. Євтушенков – власник оборонного концерну, який виконує державні замовлення Міноборони РФ, при цьому він наразі не потрапив у західні санкційні списки.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем» (Радіо Свобода).

Відповідно до витягу із офіційного британського реєстру, Володимир Євтушенков володіє двома маєтками у Лондоні.

Адреса першого – 31 Holland Park, London (W11 3TA).

Сервіс GoogleMaps показує, що це класичний англійський двоповерховий будинок із підвальним приміщенням.

Другий маєток російського олігарха розташований по сусідству – за адресою 7 Holland Park Mews, London (W11 3SU).

Сервіс GoogleMaps показує, що на цій ділянці – менший двоповерховий будинок.

Вартість обох об’єктів нерухомості Євтушенкова висока, перш за все, завдяки розташуванню у самомусерці Лондона. Нерухомість російського олігарха – поруч із відомими парками столиці. У безпосередній близькості – Холанд парк (великий парк із лісом, спортивними об’єктами, дитячим майданчиком і кафе, а також Кіотським садом).

До головного парку Лондона – Гайдпарку, де вечорами проходить маршем Королівська варта, 20 хвилин пішки.

Приблизно стільки ж часу займе прогулянка до Кенсінгтонського палацу – резиденції герцога і герцогині Глостерських, а також герцога і герцогині Кентських та їхніх нащадків.

Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Він голова ради директорів і власник 64% акцій АФК «Система». Ця російська корпорація володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

Наприклад, концерн «РТІ Системи» Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції «Воронеж», які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об’єктів.

Повідомлялося, що у 2021 році компанія «Крондштадт» (входить у АФК «Системи») розпочала серійне виробництво військових безпілотників.

Також Міноборони РФ саме за допомогою «РТІ системи» розгорнуло цілу систему радіолокаційних станцій «Контейнер» вздовж російських кордонів, які здатні виявляти повітряні цілі на великій дальності.

У власності корпорації Євтушенкова одна з найбільших мереж мобільного зв’язку Росії – компанія «МТС».

При цьому поки що майну Володимиру Євтушенкову у Європі нічого не загрожує, бо він відсутній у західних санкційних списках.

Ще до початку повномасштабного вторгнення у британському МЗС допускали можливість конфіскації майна російських олігархів у Лондоні. Про це заявляла міністр закордонних справ Ліз Трасс. Вона вважає, що бізнес-еліта та підприємства, які «просувають інтереси російського режиму», не зможуть ховатися від санкцій. За оцінками експертів, у Лондоні росіяни, які мають звʼязки із Кремлем, придбали нерухомості на $2 млрд.

Разом із тим, Офіс генерального прокурора України та Національне агентство з питань запобігання корупції шукають за кордоном активи, які належать наближеним до Кремля громадянам РФ, для подальшої конфіскації їхнього майна на користь держави Україна.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова НАЗК Олександр Новіков. За словами Новікова, важливо «збільшити принаймні у 10 разів кількості фізичних та юридичних осіб РФ, на яких накладені санкції».