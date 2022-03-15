Офіс генпрокурора та НАЗК шукають за кордоном активи наближених до Кремля громадян РФ

Офіс генерального прокурора та Національне агентство з питань запобігання корупції шукають за кордоном активи, які належать наближеним до Кремля громадянам РФ, для подальшої конфіскації їхнього майна на користь держави Україна. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

Для цього, за його словами, існують міжнародні механізми, такі як звернення до Міжнародного кримінального суду та ЄСПЛ, так і до національних судів тих країн, які почали розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами. Окремо Новіков також зазначив, що варто збільшити кількість підсанкційних громадян та компаній РФ у світі до 6 000.

«На сьогодні країнами ЄС накладені санкції на майно 619 російських осіб, що означає заморожування активів. Україна працює над пошуком таких активів», – повідомив він.

За словами Новікова, за наказом генерального прокурора Ірини Венедіктової створена координаційна група, яку очолює представник НАЗК.

«Ми працюємо спільно з журналістами-розслідувачами з різних країн, з російською опозицією, з міжнародними юридичними компаніями, правоохоронними органами Європейського союзу та США. Весь цей процес очолює Офіс генерального прокурора», – розповів голова НАЗК.

На думку Новікова, зараз «критичним є не пошук активів, а збільшення принаймні у 10 разів кількості фізичних та юридичних осіб РФ, на яких накладені санкції».

«Навіть не на всіх наближених до Путіна олігархів, які фактично фінансують війну проти України, сьогодні накладені санкції. Зокрема, не накладені санкції на всіх членів російського уряду. Накладені санкції лише на кожне третє підприємство військово-промислового комплексу Росії. Тому на сьогодні вкрай необхідно збільшити кількість підсанкційних росіян з шестисот до шести тисяч осіб. Впевнений, що активи всіх будуть знайдені, заморожені і вилучені на користь України», – заявив він.

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Після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого держави-члени ЄС та інші країни ухвалили кілька пакетів санкцій.

Різні країни ЄС вже заявили, що арештували коштовне майно громадян РФ, проти яких введені санкції. Зокрема, Німеччина арештувала яхту олігарха Алішера Усманова; Франція – яхту голови Роснефті Ігоря Сєчина; Італія – яхту олігарха Андрія Мельниченка; Іспанія – яхту колишнього офіцера ФСБ, керівника корпорації Ростех Сергія Чемезова.

3 березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».

НАЗК склав список на націоналізацію та примусове вилучення майна, яке належить державі РФ в Україні, у ньому 21 компанія.