«Укрзалізниця» повідомила про початок націоналізації російських вагонів в Україні

«Укрзалізниця» розпочинає процедуру націоналізації російських вагонів, які перебувають в Україні, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін.

«Близько 15 тисяч російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Їх націоналізація стала можливою після підписання президентом України Закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ» – сказав Камишін.

За його словами, на першому етапі націоналізації складається перелік власників вагонів, в яких серед засновників є РФ.

« Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення, хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ, теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення», – зазначив керівник УЗ.

Серед російських компаній-власників вагонів вказується ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг – загалом понад 3 тисяч вагонів, кажуть в УЗ.

«Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони «Укрзалізниці» стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу. Українських вагонів у Росії всього 482», – кажуть в компанії.

10 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення об’єктів власності Росії. Документ передбачає примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».