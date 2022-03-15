НАЗК склав список на націоналізацію майна, яке належить РФ в Україні, у ньому 21 компанія

Національне агентство з питань запобігання корупції склало список із 21 компаній, якими в Україні володіє держава Росія, і які будуть націоналізовані, а їхнє майно – примусово вилучене. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

У списку на націоналізацію, сформованому НАЗК, зокрема, «Промінвестбанк» і «Сбєрбанк», «Енергомашспецсталь», «Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України», «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», «Газпром збут Україна», «Южніігіпрогаз», 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту.

«Це ті підприємства, які будуть націоналізовані на користь України відповідно до закону, прийнятого 3 березня. Я впевнений, що це не останній випадок вилучення на користь України майна в держави, яка веде агресивну війну з Україною», – підкреслив Олександр Новіков.

Технічно, за його словами, процес відбуватиметься наступним чином: корпоративні права в цих підприємствах будуть передані державі Україна, і управління буде здійснюватися спеціальним підприємством, визначеним урядом України.

«Фактично, не саме майно буде передаватися, а власність на підприємства, на які оформлено це майно», – пояснив голова НАЗК.

На уточнення, що буде з майном – приватизація чи воно залишиться у державній власності – відповів: «Все залежить від рішення уряду щодо цього майна. Може бути і приватизація. Але я не думаю, що приватизація буде проводитися в умовах війни. Це майно Росії може залишитися в управлінні держави Україна і використано на оборону від загарбницьких дій Росії».

Фінально список з компаній, які мають бути націоналізовані, затверджує Рада національної безпеки та оборони і вводить у дію своїм указом президент.

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«До наших обов’язків відноситься пошук майна і підготовка проекту рішення Кабінету міністрів України, і надання його першому віце-прем’єр-міністру. Я не думаю, що це буде довга процедура – тиждень-два, – пояснив Новіков. – Коли саме це питання буде винесено на розгляд засідання РНБО, буде залежить від уряду. НАЗК не входить до складу уряду. Але я впевнений, що це буде на цьому тижні».

Цей список також може доповнюватися, зазначив голова відомства.

«Він може бути доповнений іншими підприємствами, які можуть запропонувати інші міністерства або відомства. Але, наскільки ми бачимо, цей список – це все майно, яке ідентифіковано на території України», – підкреслив Новіков.

На уточнення журналістів, чи націоналізуватиме Україна майно, власниками яких є не тільки держава Росія, а й наближені до Кремля фізичні та юридичні особи РФ, голова НАЗК запевнив: «Прийнятий закон передбачає, що, дійсно, примусовому вилученню підлягає тільки те майно, яке прямо або опосередковано належить Російській Федерації. Але, наскільки мені відомо, майно російських олігархів або причетних до війни фізичних або юридичних осіб РФ також в майбутньому буде конфісковане на користь України».

3 березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти «на користь держави Україна».

Як йдеться у тексті закону, він «визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) Російської Федерації, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів».

Згідно із законом, конфісковувати планують рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України.