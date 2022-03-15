Канада додала до списку санкцій ще 15 чиновників і військових РФ

Канада запровадила санкції щодо ще 15 російських чиновників та військових. Серед цих високопосадовців – заступник голови уряду Дмитро Григоренко, голова Мінекономрозвитку Максим Решетніков, головком Повітряно-космічних сил Сергій Суровікін, офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков та інші.

7 березня Канада запровадила санкції проти 10 інших росіян, причетних до вторгнення в Україну, це речник Путіна Дмитро Пєсков, телепропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян, Костянтин Ернст, олігарх Олег Дерипаска та інші.

До цього канадський уряд включив до списку санкцій 10 ключових співробітників «Газпрому» і «Роснєфті», заборонив імпорт сирої нафти з Росії та проведення транзакцій з Центральним банком Росії тощо. Крім того, Канада запровадила персональні санкції, в тому числі спрямовані проти російського лідера Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Крім того, під санкції потрапили 382 фізичні та юридичні особи Росії. Підсанкційними особами стали члени Ради безпеки Росії – учасники засідання, на якому ухвалювалися рішення щодо початку війни проти України, а також бізнесмени Борис та Роман Ротенберги, голова «Роснєфті» Ігор Сєчін, голова правління «Сбербанку» Герман Греф. У списку санкцій також опинилися провідні фінансові установи Росії.