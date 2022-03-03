Канада та Японія оголосили про нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Канада запроваджує обмеження для 10 високопосадовців компаній «Газпром» і «Роснєфть», також до списку додані такі чільні російські чиновники, як Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін, Сергій Собянін і Олександр Беглов.

«Ці заходи покликані вплинути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України», – сказано в заяві щодо енергетичних компаній.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше оголосив про заборону всього імпорту сирої нафти з Росії. Канадські фінансові організації та відомства не здійснюватимуть транзакцій із Центральним банком Росії, заблоковані активи суверенних фондів Росії. Крім того, Канада запровадила персональні санкції, зокрема, спрямовані проти президента Росії Володимира Путіна.

Уряд Японії вирішив розширити заморожування активів на чотири російські банки – «Открытие», Новікомбанк, Совкомбанк та ВТБ, повідомив міністр фінансів Сюн'їті Судзукі. Раніше країна вже запровадила санкції проти трьох російських банків – «Росії», «Просвязьбанку» та ВЕБ.РФ.

Санкції проти Росії запровадили США, Канада, Велика Британія, Австралія, Швейцарія та країни Євросоюзу. Обмеження стосуються низки російських банків, державних компаній та представників влади.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Президент України Володимир Зеленський уночі 3 березня оцінив втрати російських військових у майже девʼять тисяч убитими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.