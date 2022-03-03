Слідом за Boeing та Airbus: бразильський авіавиробник Embraer зупиняє постачання запчастин до Росії

Бразильський авіавиробник Embraer більше не постачатиме до Росії запчастини для літаків і припинить обслуговування та технічну підтримку російських клієнтів, на яких поширюються санкції. Про це повідомляє телеканал CNN Brasil із посиланням на пресслужбу компанії.

«Embraer уважно стежить за розвитком подій і продовжує дотримуватися міжнародних санкцій щодо Росії», – йдеться у заяві.

За даними CNN Brasil, це рішення може зачепити російську авіакомпанію S7, яка використовує на своїх регіональних маршрутах 15 двомоторних вузькофюзеляжних літаків E-170 виробництва Embraer. Фактично Росія має свої авіалайнери, наприклад Sukhoi Superjet 100, але навіть він майже повністю складається з імпортних деталей.

1 березня стало відомо, що американський авіавиробник Boeing зупинив обслуговування російських авіакомпаній та перестав постачати їм запчастини. Раніше російські перевізники отримали від провідних світових виробників авіадвигунів, компонентів та запчастин сповіщення про припинення співпраці.

Виробник двигунів CFM International повідомив російським авіакомпаніям про зупинення всіх поставок авіаційних деталей до Росії. Російські авіакомпанії використовують близько 800 двигунів CFM56. Ними оснащуються найпопулярніші у перевізників літаки Airbus A320 та Boeing 737. Крім того, Boeing зупинив підготовку пілотів у Росії.