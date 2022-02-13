SkyUp заявляє, що іноземні власники лізингових літаків вимагають повернути їх на територію ЄС

Лізингодавці вимагають повернення своїх літаків із території України, заявляє авіакомпанія SkyUp.

За її даними, найбільші страхові компанії світу напередодні повідомив українських авіаперевізників, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Це рішення пояснюють «підвищеними ризиками початку бойових дій».

«Відповідно, власники повітряних суден – лізингодавці – вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС», – йдеться в заяві.

SkyUp нагадує, що напередодні мусила посадити свій літак, який прямував до Києва, в Кишиневі на вимогу власника судна.

«Наразі аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Ситуація обговорюється на державному рівні — щоб авіакомпанії мали можливості продовжувати польоти в Україну, Міністерство Інфраструктури України проводить термінову зустріч, де планується розробка рішень», – заявляють у компанії.

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Пресслужба цитує генерального директора Дмитра Сєроухова, за словами якого перевізник припинив продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого.

Раніше Міністерство інфраструктури заявило, що більшість іноземних авіакомпаній продовжують працювати в Україні без жодних обмежень.

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.