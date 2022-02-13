Більшість авіакомпаній продовжують роботу в Україні без обмежень – Мінінфраструктури

Більшість авіакомпаній продовжують працювати в Україні «без будь-яких обмежень», заявляє Міністерство інфраструктури з посиланням на підсумки робочої наради 13 лютого.

У міністерстві заперечили інформацію про закриття повітряного простору, заявивши, що таке рішення не приймалося.

За повідомленням, участь у нараді взяли керівництво Офісу президента, Державної авіаційної служби, державного підприємства «Украерорух», аеропорту «Бориспіль» та українських авіакомпаній.

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«За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу», – йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві визнають, що деякі перевізники можуть стикатися зі складнощами через коливання на ринках страхування. Як йдеться в коментарі міністра Олександра Кубракова, ринки страхових послуг вразливі до інформаційного поля.

«Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону», – заявив він.

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У міністерстві додають, що уряд планує «надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку».

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила 13 лютого про позапланове приземлення свого рейсу PQ0902, який летів до київського аеропорту «Бориспіль», в Кишиневі, Молдова. За даними компанії, лізингодавець заборонив своєму повітряному судну перетинати межі повітряного простору України. Згодом МЗС повідомило про організацію трансфера пасажирів до України.