Зеленський обговорив із головою Європейської ради «безпекові виклики і санкції»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це він повідомив 13 лютого в своєму твітері.

«Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах «нормандського формату», – написав Зеленський.

Він знову підтвердив відданість дипломатичному врегулюванню конфлікту і подякував Євросоюзу за макрофінансову підтримку України.

Мішель наразі не коментував розмову.

Лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

У «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.