«Найважливіше – погодити справді серйозні санкції»: прем’єрка Литви про стримування Путіна

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте вважає, що для запобігання вторгненню Росії в Україну найважливіше – погодити серйозні санкції США та інших країн Заходу.

Про це вона сказала у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Я вважаю, що найважливіше – погодити справді серйозні санкції. Якщо Європейський союз спільно зі Сполученими Штатами, Великою Британією та іншими країнами, які є частиною демократичного світу, узгодили пакет санкцій, які справляють вагоме враження, то, на мою думку, навіть імовірність застосування санкцій – надзвичайно потужний інструмент. Тому що Кремлю потрібно дати сигнал, що у разі необхідності реакція може бути дуже швидкою», – сказала Шимоніте.

Вона нагадала про ситуацію з перехопленням літака авіакомпанії Ryanair над територією Білорусі.

«Можливо, Путін думає, що він є більшої рибою, ніж Лукашенко, і бізнес-інтереси деяких країн ЄС набагато сильніші, ніж у випадку з Білоруссю. Але така ситуація слугує підтвердженням того, що у безпрецедентній ситуації Європейський союз може діяти безпрецедентно швидко», – додала прем'єр-міністерка Литви.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля свого кордону з Україною, що викликає побоювання, що Москва може планувати нове вторгнення. Росія таке вторгнення заперечує.