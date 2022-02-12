Байден попередив Путіна про рішучу відповідь у разі російського вторгнення в Україну – Білий дім

Президент США Джо Байден у суботу провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і попередив російського президента про рішучу відповідь США і їхніх союзників у випадку нового російського вторгнення в Україну, повідомила пресслужба Білого дому.

«Президент Байден чітко давав зрозуміти, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь», – ідеться в повідомленні.

Байден також сказав Путіну що Сполучені Штати відкриті до дипломатичних переговорів, але однаково готові до інших сценаріїв.

Раніше у суботу державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Блінкен заявив про єдину трансатлантичну відповідь у випадку російського вторгнення в Україну.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.