Чехія закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Україну, чеське посольство продовжує роботу

Враховуючи дедалі більшу небезпеку воєнної агресії Росії проти України, міністерство закордоних справ Чеської республіки застерігає співгромадян від поїздок до України і Білорусі.

Також, як йдеться в заяві МЗС, чеським громадянам, які перебувають в Україні, рекомендується з країни виїхати.

Як наголосив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, цей крок продиктований «дедалі більшою загрозою російської військової агресії проти України». При цьому міністр зазначив, що «загроза використання сили для досягнення будь-яких цілей Кремля є для Чеської республіки, як члена Євросоюзу і НАТО, неприйнятною».

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Ліпавський підкреслив, що не втрачає надії на успіх дипломатичних переговорів.

«Водночас ми разом з ЄС і союзниками в НАТО готуємося до найгірших можливих сценаріїв», – додав він.

Тим не менш, чеське дипломатичне представництво в Україні свою роботу буде продовжувати – Україну залишать лише члени родин представників чеських відомств.

За повідомленням, робоча група щоденно оцінює становище в Україні, інформацію з різних джерел включно з ЄС і НАТО, опрацьовує для МЗС рекомендації й конкретні заходи.

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За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.