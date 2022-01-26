Уряд Чехії схвалив передачу Україні боєприпасів вартістю 1,7 млн доларів

Уряд Чехії 26 січня затвердив рішення про безоплатну передачу Україні понад чотирьох тисяч артилерійських боєприпасів калібру 152 мм загальною вартістю 1,7 мільйона доларів. Про відповідне рішення повідомило Міністерство оборони Чехії.

Метою таких дій у міністерстві назвали посилення обороноздатності України, яка звернулася за допомогою у відповідь на дії Росії, яка зосередила на кордоні України значний військовий потенціал.

«Ми тривалий час розвиваємо співпрацю з Україною і підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні є відносно широкий спектр варіантів, від політичної і дипломатичної підтримки до конкретних проявів, таких як дарування боєприпасів, що я вважаю важливим жестом солідарності», – сказала міністр оборони Яна Чернохова, ініціаторка передачі боєприпасів.

Минулого тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.