Військова допомога Україні. Які країни надають зброю і хто блокує постачання?

На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну Литва, Естонія та Латвія висловили готовність передати Україні зброю. Зокрема йдеться про ракетні комплекси Javelin, зенітно-ракетні комплекси Stinger та гаубиці калібру 122 міліметри. Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва. А от дозвіл на передачу гаубиць має надати країна виробник – Німеччина, яка обстоює відмінну від США, Великої Британії та країн Балтії позицію щодо допомоги у захисті від Росії. Згоду Німеччини однією з умов для передачі Україні зброї назвали і в Чехії.

Тим часом ЗСУ вже мають летальну зброю, отриману як допомогу від західних партнерів. Серед цього озброєння є як радянських зразків, вже непотрібне сусіднім країнам, так і найсучасніше, яким користуються в НАТО. Вперше елементи озброєння Україні передавала у 2015 році Литва, останньою на тепер стала допомога від Великої Британії гранатометами. Радіо Свобода розповідає докладно, коли і які країни Заходу передавали Україні летальну зброю.

Україні надали зброю

США – 77 Javelin, 540 ракет, стрілецька зброя

В межах військової допомоги від США з 2018 року Збройні сили України отримали кілька десятків пускових установок протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin та сотні керованих ракет до нього різних версій. За даними з різних джерел, можна нарахувати 77 установок та 540 ракет.

Javelin та боєприпаси до них США передавали Україні кілька разів. Наразі Пентагон, за запитом Радіо Свобода, підтвердив передачу партії такого озброєння у 2021 році, до якої входили 30 установок та 180 ракет Javelin.

За даними з інших джерел, 2018 року році Україна отримала від США 37 пускових установок Javelin та 210 ракет, а у 2020 році – 10 установок та 150 ракет.

2021 року у додатковому пакеті допомоги Сполучених Штатів з безпеки, крім Javelin, була партія стрілецької зброї.

Загалом з 2014-го по 2021-й Україна отримала від уряду США військової допомоги на суму близько 2 мільярдів доларів.

Велика Британія – 2000 протитанкових гранатометів

2022 року Велика Британія почала постачати Україні легкі протитанкові озброєння. Першу партію гранатометів і невелику кількість британських військових, які навчать українських колег їх використовувати, доправили до Києва 17 січня цього року. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

«Це не стратегічні озброєння і вони не становлять загрози для Росії. Вони для самооборони», – заявив Воллес.

За повідомленнями ЗМІ, українська армія отримала протитанкові гранатомети NLAW із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів.

Об’єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною

Тим часом Велика Британія не виключає, що збільшить кількість зброї, яку передасть незабаром Україні. Про це розповів в інтерв’ю The Daily Mail Бен Воллес. За його словами, Британія вже надіслала до України 2000 протитанкових гранатометів.

«Об’єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм розбудовувати оборонні можливості й вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії», – зазначив міністр.

Крім того, від Великої Британії Збройні сили України отримали колісний протимінний трал SPARK. Він призначений для очищення шляхів руху військових колон від вибухонебезпечних предметів.

Литва – 150 тонн набоїв

У 2015 році Литва надавала Україні елементи озброєння.

2016-го країна передала ЗСУ 150 тонн набоїв калібру 5,45, що використовуються для автоматів «Калашникова».

Нині на тлі можливого вторгнення Росії Литва готова знову передати Україні летальну зброю. Про це заявив міністр Національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова, зокрема, передати Україні летальну зброю», – сказав Анушаускас.

Міністр не уточнив, про яку зброю йдеться.

Естонія – 2400 пістолетів

У 2020-му Сили оборони Естонської Республіки подарувала Збройним силам України 2400 пістолетів «Макарова» та партію набоїв до них калібру 9х18 мм.

Агресія Росії, що триває в Криму та в східній Україні, є неприйнятною і впливає на безпеку всієї Європи

У з в’язку з цим естонський міністр оборони Юрі Луйк заявив, що Естонія «послідовно та твердо підтримує Україну».

«Агресія Росії, що триває в Криму та в східній Україні, є неприйнятною і впливає на безпеку всієї Європи. Відправкою ми підтримуємо свого союзника», – сказвав Луйк.

Естонська армія вже не використовує пістолети Макарова, які були розроблені в радянський час, тому що пістолети не відповідають стандартному калібру стрілецької зброї країн НАТО.

Тепер Міністерство оборони Естонії ухвалило рішення про надання летальної зброї Україні. ЗСУ можуть отримати ракети Javelin, а також гаубиці калібру 122 мм і боєприпаси до них.

Про таку допомогу на тлі нарощування російської військової присутності на кордонах України заявив начальник відділу міжнародного співробітництва міністерства оборони країни.

Російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку

«Нині, коли російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Міністерство оборони ухвалило принципове рішення підтримати Україну озброєнням та боєприпасами», – сказав Куймет.

Представник естонського міністерства оборони зазначив, що перед ухваленням остаточного рішення необхідно отримати згоду від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.

В інтерв’ю BNS президент Естонії Алар Каріс заявив, що він підтримує надання військової допомоги Україні, зокрема протитанкових систем Javelin.

Обіцяють надати зброю Україні

На початку 2022 року низка західних країн заявили, що готові розпочати допомогу Україні зброєю.

Латвія. На тлі російської загрози влада країни надасть Києву летальні та нелетальні озброєння, заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. За його словами, які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено після їхньої доставки. Водночас Пабрікс розкритикував стриманість низки країн ЄС щодо надання Україні зброї.



«Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним», – сказав він.

Чехія. Уряд готовий допомогти Україні зброєю, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова на тлі зосередження російських військ біля українського кордону.

Якщо Україна потребуватиме допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти

«Чеська Республіка історично, політично та в плані союзів перебуває на боці України. Якщо Україна потребуватиме допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти», – сказала Чернохова.

Міністр оборони Чехії зауважила, що поставки зброї або боєприпасів в Україну мають бути погоджені з іншими країнами, включаючи Вишеградську четвірку, а також Німеччину, Австрію і країни Балтії.

Канада тим часом обіцяє оперативне рішення щодо прохання України про надання зброї. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві 18 січня.

«Ми чули чіткі запити з боку української влади і багато посадовців тут нагадували про це прохання. Ми знаємо, що наша роль у цьому контексті важлива, тож розглядаємо варіанти і будемо оперативно ухвалювати рішення», – сказала Жолі.

Україні продають зброю

Україна також купує зброю за кордоном, як безпілотники Bayraktar у Туреччини.

Існують також угоди про купівлю зброї з Литвою, Чехією і Польщею.

Відомо, що у ЗСУ є чеські БМП-1АК, куплені через Польщу. Крім того, у Чехії купили не менше як 40 самохідних артилерійських установок і 177 великокаліберних кулеметів.

У Польщі – мінімум 100 безвідкатних знарядь і дві корабельні артустановки.

У США Україна купувала гранатомети PSRL-1 і снайперські гвинтівки Barrett.

Німеччина блокує постачання зброї

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва, вчергове закликала ФРН надати зброю, повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.

Те, що було сказано кілька місяців тому, незмінне… Позиція уряду Німеччини щодо постачань зброї

17 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила своєї позиції і підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї.

«Те, що було сказано кілька місяців тому, незмінне… Позиція уряду Німеччини щодо постачань зброї, з огляду на рестриктивну політику експорту зброї, відома, і це пояснюється також і нашою історією», – сказала Бербок.

Нова правляча коаліція у Німеччині раніше заявляла, що має намір обмежити експорт озброєнь до держав за межами ЄС та НАТО.

Німеччина разом з Нідерландами блокують постачання Україні зброї через механізми НАТО від травня 2021 року. Це питання лобіювала особисто колишня канцлер Ангела Меркель. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Bild.

Україна на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання придбала 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви. Вона очікувала на поставки, але Німеччина всіляко їх блокувала. У травні представники Німеччини та Нідерландів виступили проти поставок.

У статті Bild йдеться, що Німеччина всіляко блокувала поставки вже придбаної зброї.

Під час візиту Ангели Меркель до Києва у серпні 2021 року президент України Володимир Зеленський просив її припинити блокаду закупівлі зброї, але вона заявила, що це виключено.

Відповідаючи на запитання в інтерв’ю ZN.UA , чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен послалася на історичне тло та особливості виховання німців.

«Для Німеччини історично Східна Європа – особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде», – сказала посол Німеччини.

Фельдгузен зауважила, що важко знайти більшість у Бундестазі «аби змінити думку щодо зброї для цього регіону».