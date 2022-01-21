Країни Балтії готують відправку до України комплексів Javelin і Stinger – заява

Країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Естонії.

Згідно з повідомленням, із заявою виступили міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні Україна перебуває на передовій, що відділяє Європу від військового конфлікту з Росією. Подивімося правді у вічі – війна в Україні триває, і важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла протистояти агресорові», – цитує сайт Міноборони Естонії міністра оборони Калле Лаанет.

Лаанет додає: «Ми маємо всі необхідні дозволи від США на відправку зброї. Цим ми демонструємо, що підтримуємо Україну не лише словами, а й діями. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто проявляє ініціативу. Естонія, безумовно, одна з таких країн».

Згідно з заявою, Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Країни Балтії продовжать співпрацю для оперативного постачання зброї Україні, вказано у повідомленні.

Міністри оборони також висловили сподівання на те, що «Україні ніколи не доведеться реально застосовувати ці системи озброєнь і що Росія змінить свою агресивну позицію».

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.