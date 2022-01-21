ГУР: в ОРДЛО із Росії приховано завезли танки, артилерійські установки, пальне

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що командування збройних сил Росії продовжує нарощувати бойові можливості своїх військ на окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

«Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад сім тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і самохідних артилерійських установок, інше озброєння і боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів», – йдеться в повідомленні ГУР у фейсбуці 21 січня.

Крім того, російські сили проводять «активний набір найманців» через розгорнуту на території Росії мережу вербувальних центрів, кажуть у ГУР. За повідомленням, їх відправляють на окуповану територію в Донецькій і Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

З осені минулого року почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід. Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них.

У НАТО заявили, що Альянс готовий до переговорів із Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати у які союзи вступати.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.